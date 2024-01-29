Публикуем афишу концертов органной музыки в Пскове

12:17, 29 января 2024, ПАИ

Четыре концерта органной музыки пройдут в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в феврале. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Первый ансамблевый концерт «Две стихии. Домра и орган» пройдёт 3 февраля в 16:00. В нём примут участие музыканты из Санкт-Петербурга - органистка Мария Коронова и домристка Елизавета Казистова.

Второй органный концерт «И. С. Бах и не только…» состоится 11 февраля в 17:00. На нем выступит органистка Аида Глухова.

Третий концерт органной музыки из цикла «Бах и подражание старым мастерам» пройдёт 17 февраля в 16:00. В нём примет участие петербургский органист Эльдар Абдураманов.

А в субботу, 24 февраля, слушатели познакомятся с программой органистки Марины Ишиной «Лики раннего барокко», которая исполнит произведения раннего барокко не только на органе, но и на клавесине-оттавино и клавикорде.

Посещение концертов возможно по пригласительным за возмездное пожертвование в указанном размере с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Посещение концертов для зрителей старше 10 лет. Продолжительность - от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По интересующим вопросам псковичей просят обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.