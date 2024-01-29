Спортсмены Псковской области стали победителями и призёрами всероссийского турнира по тхэквондо

11:40, 29 января 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали победителями и призёрами всероссийского турнира по тхэквондо ИТФ «Кубок Ярослава Мудрого», который прошёл в Ярославле с 26 по 28 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации тхэквондо и спортивном клубе «Торнадо».



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо и клуб «Торнадо»



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо и клуб «Торнадо»



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо и клуб «Торнадо»



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо и клуб «Торнадо»



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо и клуб «Торнадо»









Милена Ендачёва стала победителем соревнований в категории «спарринг». Елизавета Фомичева взяла две бронзы в формальном комплексе и специальной технике. Артём Тихомиров стал третьим в формальном комплексе. Также в весовой категории до 40 килограммов среди юниорок 14-15 лет бронзовой наградой отличилась Анна Поляруш. Татьяна Князева выиграла бронзу среди девочек 11-13 лет в весовой категории до 40 килограммов.

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