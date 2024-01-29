Великолукские полицейские спасли жизнь пенсионерке, оказав доврачебную помощь

12:47, 29 января 2024, ПАИ

Великолукские полицейские оказали доврачебную помощь пенсионерке, что позволило ей избежать серьёзных последствий для жизни и здоровья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 26 января в дежурную часть МО МВД России «Великолукский» обратилась жительница деревни Кислово. Она рассказала, что её 81-летняя соседка стучит в стену и стонет.

На место оперативно прибыли участковые уполномоченные полиции Сергей Черногрядский и Алексей Силаев.

Однако входная дверь была закрыта, а на стук никто не откликался.

Вскрыв дверь и войдя в дом, полицейские увидели хозяйку, которая лежала на полу без сознания. Правоохранители оказали пенсионерке доврачебную помощь и вызвали скорую.

Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Ранее в Псковской области инспекторы ДПС спасли жизнь беременной женщине.