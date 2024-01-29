Великолукские полицейские спасли жизнь пенсионерке, оказав доврачебную помощь
Великолукские полицейские оказали доврачебную помощь пенсионерке, что позволило ей избежать серьёзных последствий для жизни и здоровья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Утром 26 января в дежурную часть МО МВД России «Великолукский» обратилась жительница деревни Кислово. Она рассказала, что её 81-летняя соседка стучит в стену и стонет.
На место оперативно прибыли участковые уполномоченные полиции Сергей Черногрядский и Алексей Силаев.
Однако входная дверь была закрыта, а на стук никто не откликался.
Вскрыв дверь и войдя в дом, полицейские увидели хозяйку, которая лежала на полу без сознания. Правоохранители оказали пенсионерке доврачебную помощь и вызвали скорую.
Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
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