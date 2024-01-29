Псковичи стали победителями турнира по самбо «Ладожское братство»

12:33, 29 января 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство», стали победителями турнира по самбо «Ладожское братство», который прошёл в Санкт-Петербурге 27 января. Соревнования были посвящены 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Спортивное единство».

Первое место в весовой категории до 26 килограммов взял Лев Кротов. Сергей Фёдоров в весовой категории до 28 килограммов также завоевал золото. Дмитрий Горелкин стал бронзовым призёром турнира.

Тренируются спортсмены под руководством Вячеслава Елькина и Тимура Тимофеева.

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