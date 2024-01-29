Каждый четвёртый пскович хотя бы раз помогал одноклассникам с трудоустройством

12:47, 29 января 2024, ПАИ

Мужчины чаще используют дружбу с одноклассниками в целях трудоустройства, сообщается в опросе SuperJob.

10% горожан устраивались на работу с помощью бывших одноклассников. 24% хотя бы раз помогали своим однокашникам с трудоустройством: кто советом и консультацией, а кто — прямой протекцией.

За помощью с трудоустройством лучше обращаться к одноклассникам, а не одноклассницам: тех, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин.



Число тех, кто общается с бывшими одноклассниками и встречается с ними, растет с увеличением возраста опрошенных. Запрашивать помощь в трудоустройстве и помогать с работой однокашникам также чаще приходилось тем, кто старше.

В первую субботу февраля в школах традиционно проходят вечера встреч выпускников. Каждый второй пскович старше 18 лет поддерживает общение со своими одноклассниками. 26% посещают встречи выпускников.