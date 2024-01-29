Планы на новый учебный год в ПсковГУ обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая молодёжным проектам и планам на новый учебный год в ПсковГУ, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 января.
Как прошёл День студента на ВДНХ, почему гостей «мучили» математикой, какие новые планы привезли с собой, как студенты вовлечены в молодёжные проекты, что ждёт абитуриентов в новом учебном году?
Об этом и многом другом расскажут проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева, ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв и доцент кафедры математики и теории игр, руководитель математической школы ПсковГУ, наставник проектов «Марафон «Математический беспредел» и «Фестиваль математики Games & magic» Оксана Мартынюк.
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