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Спорт

Первенство области по киокусинкай пройдёт в Великих Луках

Первенство Псковской области по киокусинкай пройдёт в спорткомплексе «Стрелец» в Великих Луках 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации киокусинкай Псковской области.

Первенство области по киокусинкай пройдёт в Великих Луках. Афиша: Федерация киокусинкай Псковской области

Дети от трёх до семи лет посоревнуются в категории спортивные состязания, бойцы от семи лет дополнительно поучаствуют в категориях кумите и ката. У спортсменов старше 18 лет добавляется категория тамешивари.

Организаторы принимают заявки до 10 февраля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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