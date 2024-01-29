Первенство области по киокусинкай пройдёт в Великих Луках

13:22, 29 января 2024, ПАИ

Первенство Псковской области по киокусинкай пройдёт в спорткомплексе «Стрелец» в Великих Луках 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации киокусинкай Псковской области.

Дети от трёх до семи лет посоревнуются в категории спортивные состязания, бойцы от семи лет дополнительно поучаствуют в категориях кумите и ката. У спортсменов старше 18 лет добавляется категория тамешивари.

Организаторы принимают заявки до 10 февраля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».