Мастер-класс по валянию пройдёт в Пскове 16 февраля

14:05, 29 января 2024, ПАИ

Мастер-класс по валянию пройдёт в Доме ремёсел в Пскове 16 февраля, сообщили ПАИ организаторы.

Мероприятие приурочено ко Дню валенок, исконно русской обуви. Участники смогут изготовить сувенирную пару зимней обуви, а также познакомиться с техникой мокрого валяния и с тонкостями изготовления качественных валенок. Кроме того, гостям расскажут об истории валяния на Псковской земле.

Мастер-класс для всех желающих проведёт руководитель студии народной куклы «Псковитянка» Анжелика Владимирова.

Записаться, а также уточнить стоимость можно по телефону (8 8112) 62-23-34. Возможна оплата Пушкинской картой. Возраст участников – от десяти лет.