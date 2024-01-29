Мастер-класс по валянию пройдёт в Пскове 16 февраля
Мастер-класс по валянию пройдёт в Доме ремёсел в Пскове 16 февраля, сообщили ПАИ организаторы.
Мероприятие приурочено ко Дню валенок, исконно русской обуви. Участники смогут изготовить сувенирную пару зимней обуви, а также познакомиться с техникой мокрого валяния и с тонкостями изготовления качественных валенок. Кроме того, гостям расскажут об истории валяния на Псковской земле.
Мастер-класс для всех желающих проведёт руководитель студии народной куклы «Псковитянка» Анжелика Владимирова.
Записаться, а также уточнить стоимость можно по телефону (8 8112) 62-23-34. Возможна оплата Пушкинской картой. Возраст участников – от десяти лет.
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