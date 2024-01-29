Великолучане стали призёрами турнира по рукопашному бою в Тверской области

13:52, 29 января 2024, ПАИ

Великолучане стали призёрами регионального турнира по рукопашному бою, который прошёл в Ржеве в Тверской области 27 января. Об этом сообщается в группе клуба боевых искусств «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 13 клубов Московской, Тверской и Псковской областей, а также Донецкой народной республики.

Золото состязаний завоевал великолучанин Григорий Фёдоров. Также серебро в другой весовой категории взял Матвей Кондратенков. Бронза турнира досталась Никите Савельеву.

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