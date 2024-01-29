В Пскове подвели итоги кулинарного конкурса «Сытый студент»

15:44, 29 января 2024, ПАИ

Ежегодный конкурс для студентов «Сытый студент» прошёл в Пскове 26 января. В этом году площадкой кулинарного конкурса стало кафе стадиона «Машиностроитель». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

В конкурсе приняли участие шесть команд из средних профессиональных и высших учебных заведений: Псковского медицинского колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Псковского филиала Университета ФСИН России, Псковского кооперативного техникума, Псковского политехнического колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского филиала Российской международной академии туризма.

В рамках конкурса участники готовили блюдо на тему «Студенческий деликатес». Набор продуктов был ограничен, а на приготовление блюда выделялось всего 30 минут.

Оценивало кулинарные изыски студентов жюри, в состав которого входили основатель, директор и владелец сети кондитерских «Миша» Михаил Пасько, бренд-шеф развивающей ресторанной компании Надежда Пандреева, заведующая производством в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель» Наталия Савельева.

Победителем конкурса стала команда «Вкусно» из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Второе место – команда «Сырные шарики» Псковского политехнического колледжа, третье – команда «Аппетитный лаваш», представляющая Псковский филиал Университета ФСИН России.

В этом году организаторы сделали небольшое нововведение, и члены жюри оценивали не только блюда, приготовленные командой, но и работу группы поддержки. Лучшими стали болельщики команд «Вкусно» и «Сырные шарики», которые заняли призовые места в основном конкурсе.

Команды, которые заняли призовые места, а также группы поддержки получили подарки от организаторов и спонсоров конкурса.