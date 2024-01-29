3 февраля состоится день открытых дверей в колледже ПсковГУ
3 февраля состоится день открытых дверей в колледже ПсковГУ на улице Яна Фабрициуса, 16. Начало в 12:00 в актовом зале на первом этаже, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Гостям презентуют образовательные программы нового набора обучения. Помимо руководства колледжа выступят работодатели ведущих специальностей. Далее будущие абитуриенты смогут посетить семь площадок и задать интересующие их вопросы.
Необходимо предварительно зарегистрироваться.
Напомним, в этом году приемная кампания стартует 20 июня.
Глава Минпросвещения России наградил псковскую семью Петровых за вклад в развитие системы образования
Как сказалось ночное отключение интернета на работе такси в Пскове, рассказал эксперт
О выборе профессии и принятии сложных решений поговорили депутаты со старшеклассниками