3 февраля состоится день открытых дверей в колледже ПсковГУ

15:19, 29 января 2024, ПАИ

3 февраля состоится день открытых дверей в колледже ПсковГУ на улице Яна Фабрициуса, 16. Начало в 12:00 в актовом зале на первом этаже, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Гостям презентуют образовательные программы нового набора обучения. Помимо руководства колледжа выступят работодатели ведущих специальностей. Далее будущие абитуриенты смогут посетить семь площадок и задать интересующие их вопросы.

Необходимо предварительно зарегистрироваться.

Напомним, в этом году приемная кампания стартует 20 июня.