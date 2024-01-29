Школу для родителей абитуриентов проведёт ПсковГУ

15:49, 29 января 2024, ПАИ

Школу для родителей абитуриентов проведёт ПсковГУ, рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Дмитрий Лобарёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 29 января.

«Хотелось бы анонсировать наш проект. Он будет у нас реализовываться в дистанционном формате – Школа абитуриентов для родителей. Мы это делаем для того, чтобы они были в курсе, что такое порядок приёма, как он осуществляется, будем подсказывать и помогать. Опытные сотрудники приёмной комиссии в формате ВКС проведут вебинар», – отметил Дмитрий Лобарёв.

Записаться на вебинар сможет любой желающий, уточнил он. На днях информация появится в группе университета, добавил Дмитрий Лобарёв.

«Расскажем, как проходит приём, какие документы нужно подать, из каких этапов состоит приёмная кампания, на что обратить внимание: на какие даты и какие сроки. Это будет очень полезное мероприятие для родителей», – заключил он.