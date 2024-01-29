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Общество

Псковские студенты стали чаще ездить на учёбу на такси

Псковские студенты с каждым годом всё больше и больше ездят на учёбу на такси, заявил генеральный директор компании «Манхэттен про» (официальный партнёр сервисов доставки) Игорь Смирнов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псковские студенты стали чаще ездить на учёбу на такси. Фото: ПАИ

Гость студии подчеркнул, что на сегодняшний день такси стало доступно почти всем. «У меня есть статистика по институтам, и я вижу количество поездок. Понятно, что и преподаватели тоже в неё входят. Каждый год растёт количество поездок в институты, медучилище, другие училища. По точкам это всё видно. И это говорит о том, что люди, которые учатся, могут себе позволить поехать на такси», – отметил Игорь Смирнов.

По словам гендиректора компании «Манхэттен про», когда он со своей компанией зашёл на рынок, им было очень сложно приучить людей пользоваться приложением для вызова такси. «Люди очень глубоко восприняли. Они считали, что есть вот этот телефон и больше ничего. Ещё и ментально Псков такой город, где люди тяжело воспринимают что-то новое. Если мы говорим про большие города: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москву, там немножко проще с этим было», – подытожил Игорь Смирнов.

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