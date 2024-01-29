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Конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове

Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2024» и «Воспитатель года России – 2024» стартовали в Пскове сегодня, 29 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове. Фото: ПАИ

Торжественное открытие состоялось на площадке Псковского технического лицея.

Конкурсантов поприветствовали глава Пскова Борис Елкин, председатель Псковской гордумы Александр Гончаренко, начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, победитель областного этапа конкурса «Учитель года – 2023» Иван Марченко.

«Впереди ждёт интересная, ответственная работа. Все те, кто решился, все те, кто будет участвовать, – уже большие молодцы. В любом случае мы будем вас поддерживать. Конечно же, хочется, чтобы вы все попали в финал. На областном конкурсе себя также достойно показали», – сказал Борис Елкин.

На конкурсы «Учитель года России – 2024» и «Воспитатель года России – 2024» подали заявки 23 педагога и 20 воспитателей из псковских учреждений. По итогам состязаний победители муниципального этапа будут представлять город на региональном уровне.

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