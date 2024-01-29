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Общество

В Госдуму внесён проект о повышении налогового вычета за продажу жилья 

В Госдуму внесён проект о повышении налогового вычета за продажу жилья до 2 млн рублей, сообщает «Российская газета».

Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР. Депутаты указали, что сумма вычета за продажу жилья не менялась с момента его введения, поэтому его размер целесообразно изменить.

Нормы касаются уплаты НДФЛ при продаже домов, квартир, комнат, дач и земельных участков. Пока что сумма не превышает одного миллиона рублей. Парламентарии отметили, что за последние пять лет квадратный метр на первичном рынке подорожал на 110 процентов, а на вторичном – на 60 процентов. Так что и вычет должен меняться вслед за рынком, считают инициаторы.

К проекту прилагается отрицательный отзыв кабмина: в правительстве, в частности, напомнили о существовании льгот по данному виду налога. Также в документе говорится, что налоги на продажу жилья формируют существенную часть доходов региональных и местных бюджетов.

«При продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков, а также долей в указанном имуществе налогообложению НДФЛ уже подлежит не полная сумма дохода от такой продажи», – говорится в заключении.

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