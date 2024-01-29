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Общество

Специалист оценил количество таксистов в Пскове

Хватает ли водителей такси в Пскове, чтобы покрыть заказы, которые делают местные жители, рассказал генеральный директор компании «Манхэттен про» (официальный партнёр сервисов доставки) Игорь Смирнов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалист оценил количество таксистов в Пскове. Фото: ПАИ

«Всё зависит от временного промежутка. Например, если мы берём утренний и вечерний час пик, его сложно закрыть, сколько бы водителей в сервис ты ни загонял. Заказов в любом случае всегда будет больше. Если мы говорим о послепиковом времени, то вывозится всё», – пояснил специалист.

Он отметил, что ночью водителей в Пскове, как правило, достаточно, однако во время повышенного спроса в любом случае могут возникать сложности. «К сожалению, не получится даже с учётом правильной мотивации всех водителей выгнать на линию. Есть погодные условия. Водители тоже люди: кто-то отдыхает, кто-то на ремонте», – подчеркнул гость студии.

Игорь Смирнов призвал псковичей не обижаться, если в какой-то момент им не удалось уехать на такси. Он отметил, что такие ситуации могут складываться даже в общественном транспорте, когда люди просто не могут все поместиться в автобус.

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