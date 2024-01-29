Псковские футбольные судьи пройдут сбор окружного уровня

17:39, 29 января 2024, ПАИ

Псковские футбольные судьи Константин Назимов, Иван Полонский и Иван Череп пройдут учебно-тренировочный сбор для судей объединений федераций футбола «Северо-Запад», который пройдёт на базе стадиона «Кировец» в Санкт-Петербурге с 1 по 6 февраля. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В сборах примут участие 25 арбитров из Архангельска, Великого Новгорода, Калининграда, Мурманска, Ленинградской области, Петрозаводска, Пскова, Санкт-Петербурга, Северодвинска и Сыктывкара.

Арбитры пройдут серию занятий по теории и послушают лекции от инспектора российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Лапочкина, экс-ассистента ФИФА Вячеслава Семёнова, ассистента РПЛ Павла Новикова и инспектора второй лиги Александра Дуденкова.

В практической части судьи сдадут экзамен на знание правил футбола, нормативы по физической подготовке и yo-yo тест. Затем им предстоит отсудить матчи зимнего первенства Санкт-Петербурга.

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