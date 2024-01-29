Эксперт рассказал о зарплате псковских таксистов

18:22, 29 января 2024, ПАИ

О зарплате работающих в Пскове таксистов рассказал генеральный директор компании «Манхэттен про» (официальный партнёр сервисов доставки) Игорь Смирнов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если мы говорим о человеке, который работает восемь-девять часов, имеет два полноценных выходных, а помимо этого, ему ещё необходимо помыть автомобиль до или после смены, его заработная плата составит порядка 100 тысяч рублей», – отметил Игорь Смирнов.

Гость студии также подчеркнул, что такси никогда не было способом заработать лёгкие деньги. «Человек может сидеть за рулём два-три дня – и потом колени спасибо не говорят. Это постоянная концентрация. Также пассажиры не всегда могут быть адекватными», – заметил он.

Ранее сообщалось, что псковские студенты стали чаще ездить на учёбу на такси.