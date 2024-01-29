Акт вандализма произошёл в Опочке

17:44, 29 января 2024, ПАИ

Очередной акт вандализма произошел на улице Дзержинского в Опочке сегодня, 29 января. Об этом ПАИ сообщили в администрации Опочецкого муниципального округа.

Неизвестные подожгли контейнер для мусора и оставили жителей микрорайона без возможности утилизировать бытовые отходы.

Соответствующее заявление написано в полицию для установления и принятия необходимых мер к виновным, добавили в администрации.

«Уважаемые жители Опочецкого муниципального округа, давайте бережнее относиться к имуществу, расположенному на нашей территории. Важно, чтобы все жители понимали ответственность за сохранение общественной инфраструктуры и соблюдали законы, которые направлены на поддержание порядка и чистоты», – отметили в администрации.

Если кто-то из жителей владеет информацией о случившемся, их просят обратиться по номеру (8 811-38) 2-29-26.