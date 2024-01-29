Подведены итоги первого этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью

18:12, 29 января 2024, ПАИ

Подведены итоги первого этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью Ледовый спринт-слалом «Печоры-1», которое прошло на картодроме «Печорский» 27 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Соревнования собрали 27 гонщиков. В номинации 2WD первое место досталось петербуржцу Алексею Ивановичу, серебряным призёром стал пскович Владислав Дивисенко, а замкнул тройку лидеров гонщик из Санкт-Петербурга Павел Алексеев.

Артём Качанов взял золото в номинации 4WD. Антон Качанов занял второе место.



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области





Победу в первенстве одержал 15-летний петербуржец Лев Интролигатор, а вторым стал пскович Данила Волков.

В номинации «Наша классика» Павел Захарченко из Пскова занял первое место, Виктор Биченко – второе, а Александр Головко – третье. Михаил Матюшин из Новгородской области одержал победу в номинации «Любительский PRT». Серебро удалось завоевать Максиму Пятько из Пскова. Представитель Санкт-Петербурга Егор Богатенков замкнул тройку лидеров.

Второй этап Кубка и первенства области по автомобильному многоборью состоится 10 февраля.

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