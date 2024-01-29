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Военно-историческая реконструкция «Дорога жизни» прошла в Невеле

Военно-историческая реконструкция «Дорога жизни», посвященная 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, прошла в Невеле, сообщает газета «Невельский вестник».

Военно-историческая реконструкция «Дорога жизни» прошла в Невеле. Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

Удалось воссоздать эпизод эвакуации жителей. Вооружение и амуниция соответствовали эпохе. Боевая техника ГАЗ-67, плавающий танк Т-38, в том числе и ГАЗ-АА («полуторка») были восстановлены до ходового состояния. Именно благодаря такой технике удавалось перевозить людей по «Дороге жизни» в военные годы. Кроме того, на военно-историческую реконструкцию были приглашены ветераны-блокадники.

«Как будто всё происходящее было на самом деле. Удалось попробовать хлеб, но когда тебе дают настолько маленький кусочек, как это было в те годы, наесться им нельзя», - поделился впечатлениями самый юный участник реконструкции.

Напомним, что ранее в Псковской области прошли памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.

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