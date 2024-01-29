Отчисленную студентку восстановят после вмешательства омбудсмена Псковской области

18:54, 29 января 2024, ПАИ

Студентку, отчисленную из учреждения профессионального образования, восстановят после вмешательства уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, сообщили ПАИ в пресс-службе омбудсмена.

В ходе проверки омбудсмен выяснил, что приказ директора об отчислении издан с грубейшими нарушениями не только федерального закона «Об образовании», но и локальных актов самого учебного заведения, вследствие чего студентка подлежит незамедлительному восстановлению, а незаконный приказ – отмене. В отношении директора также возбудили административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и требований к организации воспитания и обучения.

В ближайшее время Дмитрий Шахов проведёт встречу с педагогами и администрацией учебного заведения, чтобы восстановить право студентки на образование.