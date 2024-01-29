В Пскове планируют финансировать чипирование и стерилизацию бездомных животных

19:30, 29 января 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин встретился с зоозащитниками, поблагодарил их за неравнодушие и нужную для города работу, а также обсудил с ними насущные проблемы. В частности, был поднят вопрос о выделении городом средств на чипирование и стерилизацию бездомных животных. Об этом глава Пскова сообщил в своём Telegram-канале.

«Ежегодно зоозащитники Пскова на средства пожертвований стерилизуют и чипируют более 600 животных. Нагрузка серьёзная, ведь, помимо этого, необходимо ежемесячно изыскивать финансы на содержание животных в приютах и оплату коммунальных услуг», – написал Борис Елкин.

«В дополнение к субсидиям, которые ежегодно выделяем социально ориентированным организациям, рассматриваем вопрос о целевом финансировании чипирования и стерилизации животных силами организаций «Зоозащита» и «Шанс». Это значительно снизит финансовую нагрузку и внесёт вклад в решение проблемы безнадзорных животных», – отметил глава города, добавив, что планируется также наладить взаимодействие между приютами для животных и муниципальным центром добровольчества. По его словам, это позволит зоозащитным организациям быстрее находить волонтёров, а властям – поощрять граждан за их помощь и добрые дела.

Ранее сообщалось, что псковский приют «Шанс» за год пристроил 70 бездомных собак.