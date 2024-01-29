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Спорт

О ближайших крупных спортивных соревнованиях в Псковской области рассказала эксперт

О ближайших крупных спортивных соревнованиях в Псковской области рассказала врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова в рамках программы «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

О ближайших крупных спортивных соревнованиях в Псковской области рассказала эксперт. Фото: ПАИ

«Мероприятия, которые можно посетить болельщику, – это межрегиональный турнир по кудо, посвящённый 81-й годовщине победы в Сталинградской битве, который пройдёт в спорткомплексе «Олимп» 3 февраля. В спорткомплексе «Электрон» с 16 по 19 февраля пройдёт первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике», – поделилась Галина Овсова.

Эксперт добавила, что с 23 по 26 февраля в спорткомплексе «Старт» состоятся чемпионат и первенство СЗФО по кикбоксингу, с 5 по 10 февраля – первенство СЗФО по волейболу (до 19 лет), 11 февраля будет матч ветеранов псковского хоккея, а 23 марта – финал СЗФО чемпионата «КЭС-баскет».

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