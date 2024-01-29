Около 400 человек подали заявку на участие в «Лыжне России» в Псковской области

22:09, 29 января 2024, ПАИ

Около 400 человек подали заявку на участие в 42-й массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая пройдёт в Островском районе на базе центра «Юность» 10 февраля. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в рамках передачи «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Сейчас уже зарегистрировалось порядка 400 человек. Каждый день идёт прирост, поэтому цифры обновляются на ежедневной основе», – заверила гостья интервью.

Запись на соревнования в этом году впервые происходит в том числе через единый портал «Госуслуги», уточнила Галина Овсова. «Мероприятие абсолютно для всех, как для любителей, так и для профессионалов», – отметила она.

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