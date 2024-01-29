Фестиваль зимних видов спорта пройдёт в Пскове

22:13, 29 января 2024, ПАИ

Фестиваль зимних видов спорта пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 17 февраля. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в рамках передачи «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«17 февраля на стадионе «Машиностроитель» мы организовываем совместно с Олимпийским комитетом России фестиваль зимних видов спорта. Достаточно большое мероприятие будет для жителей города. Там и снежное регби, и футбол, и отдельно мы проведём весёлые старты для семей. Все участники будут награждены дипломами. Сделали дополнительные номинации для детей. Позже мы сообщим о подробностях мероприятия. Подать заявки можно будет на сайте «Машиностроителя», – рассказала Галина Овсова.

Для жителей города это будет основное спортивное мероприятие с начала 2024 года, которое можно будет посетить, отметила спикер. «Сделаем концертную программу и анимацию для детей, чтобы можно было весело и здорово провести время всей семьёй», – добавила руководитель спорткомитета.

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