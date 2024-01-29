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Общество

Усовершенствовать учебную инфраструктуру двух учреждений профобразования Псковской и Витебской областей планируют в рамках Союзного государства

Большое совещание по вопросам развития образования состоялось в Псковской области сегодня, 29 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Усовершенствовать учебную инфраструктуру двух учреждений профобразования Псковской и Витебской областей планируют в рамках Союзного государства. Фото: ПАИ

В совещании участвовали министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Арсений, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатели региональных комитетов и другие.

Стороны поговорили о создании исторического парка «Россия – моя история», Всероссийского детского центра в Печорском районе и новых учебных заведений.

В частности, затронули вопрос реализации в рамках Союзного государства совместного российско-белорусского проекта развития единой системы профессионального образования агротехнического направления. Проект предусматривает улучшение учебной инфраструктуры и технологий обучения двух учреждений среднего профессионального образования Псковской и Витебской областей.

Поговорили также о подготовке региона к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и проведении Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Ранее сообщалось, что при содействии Россельхозбанка в Псковской области откроют агроклассы и начнут развивать комплексную систему подготовки агроспециалистов от школьной скамьи до профильных средних учреждений и университетов.

Кроме того, отмечалось, что Михаил Ведерников и председатель правления банка «Россия» Кирилл Кривощёков подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие Псковской области.

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