Агроклассы откроют в школах Псковской области при содействии Россельхозбанка

19:09, 17 января 2024, ПАИ

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и зампредседателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Дениса Константинова прошла на площадке выставки-форума «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Участники договорились об открытии в Псковской области при содействии РСХБ агроклассов и вовлечении банка в развитие комплексной системы подготовки агроспециалистов от школьной скамьи до профильных средних учреждений и университетов.

Кроме того, зампредседателя РСХБ представил губернатору образовательную платформу Россельхозбанка «Я в Агро», которая получила одобрение Министерства сельского хозяйства России и используется при подготовке будущих специалистов, поиске курсов повышения квалификации и стажировок.

Михаил Ведерников отметил, что агропромышленность – важное направление для Псковской области, поэтому регион активно подключится к проектам.

Денис Константинов и Михаил Ведерников также договорились о реализации в регионе пилотного проекта «Экотуризм. Гастрономический гид «Своё». Псковская область», который поспособствует продвижению местной гастрономической культуры и фермеров, производящих экологичные продукты.

В рамках встречи обсудили и другие перспективные направления расширения сотрудничества, в частности возможность участия РСХБ в подготовке и проведении эногастрономического фестиваля «ВиноГрад» и реализации в Псковской области проектов развития органической продукции и селекции.

Ранее сообщалось, что на развитие сельского хозяйства в Псковской области направят свыше 1 миллиарда рублей.