Бесплатные тренировки планируют организовать для жителей Пскова

10:10, 30 января 2024, ПАИ

Комитет по спорту Псковской области планирует организовывать бесплатные тренировки для жителей Пскова. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова в рамках передачи «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Есть идея, которую мы начнём реализовывать с тёплого периода. Где-то с середины или конца весны. Сначала посмотрим, как она будет востребована в Пскове, чтобы потом попытаться её масштабировать. Будем устраивать бесплатные тренировки в разных локациях», – поделилась эксперт.

Галина Овсова отметила, что комитет нашёл инициативных тренеров, которые готовы такие тренировки проводить. «Можно назвать это тренировкой выходного дня. Чтобы жители знали, что в разных локациях города каждые выходные минимум раз в неделю будут проходить тренировки по физической культуре – что-то такое лёгкое, по типу разминки, что будет доступно для выполнения каждому жителю», – сказала врио председателя спорткомитета по спорту Псковской области.

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