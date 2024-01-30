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Спорт

Бесплатные тренировки планируют организовать для жителей Пскова

Комитет по спорту Псковской области планирует организовывать бесплатные тренировки для жителей Пскова. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова в рамках передачи «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Комитет по спорту Псковской области планирует организовывать бесплатные тренировки для псковичей. Фото: ПАИ

«Есть идея, которую мы начнём реализовывать с тёплого периода. Где-то с середины или конца весны. Сначала посмотрим, как она будет востребована в Пскове, чтобы потом попытаться её масштабировать. Будем устраивать бесплатные тренировки в разных локациях», – поделилась эксперт.

Галина Овсова отметила, что комитет нашёл инициативных тренеров, которые готовы такие тренировки проводить. «Можно назвать это тренировкой выходного дня. Чтобы жители знали, что в разных локациях города каждые выходные минимум раз в неделю будут проходить тренировки по физической культуре – что-то такое лёгкое, по типу разминки, что будет доступно для выполнения каждому жителю», – сказала врио председателя спорткомитета по спорту Псковской области.

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