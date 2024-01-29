Знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе
14 новых знаков туристической навигации появилось в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.
Отмечается, что знаки появились благодаря субсидии, которую комитет выдал муниципалитетам в 2023 году.
«Теперь гости района в своих автопутешествиях смогут быстрее и легче добираться до местных точек притяжения. Благодарим за ответственный подход к работе администрацию Пустошкинского района», – отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что знаки туристической навигации установили в Усвятском районе.
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