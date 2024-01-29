Знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе

23:10, 29 января 2024, ПАИ

14 новых знаков туристической навигации появилось в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

Отмечается, что знаки появились благодаря субсидии, которую комитет выдал муниципалитетам в 2023 году.

«Теперь гости района в своих автопутешествиях смогут быстрее и легче добираться до местных точек притяжения. Благодарим за ответственный подход к работе администрацию Пустошкинского района», – отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что знаки туристической навигации установили в Усвятском районе.