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Общество

Знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе

14 новых знаков туристической навигации появилось в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

Знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе. Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Отмечается, что знаки появились благодаря субсидии, которую комитет выдал муниципалитетам в 2023 году.

«Теперь гости района в своих автопутешествиях смогут быстрее и легче добираться до местных точек притяжения. Благодарим за ответственный подход к работе администрацию Пустошкинского района», – отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что знаки туристической навигации установили в Усвятском районе.

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