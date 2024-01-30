Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Схему движения возле аэропорта Пскова изменят

О том, как будет проходить капитальный ремонт улицы Германа в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

О том, как будет проходить капитальный ремонт улицы Германа в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин. Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Капитальный ремонт улицы Германа – один из масштабных дорожных проектов этого года. Помимо самой улицы он включает площадь аэропорта и Островский переулок», – отметил Борис Елкин.

По его словам, основная задача, из-за которой делается ремонт, – увеличить пропускную способность подъезда к аэропорту, обеспечив при этом безопасность движения автомобилей, автобусов и пешеходов.

«Для этого поменяем схему движения: въезд на площадь – по улице Германа, выезд – по Островскому переулку. Улицы станут односторонними. Это позволит сделать по обеим сторонам дорог комфортные тротуары. На привокзальной площади оборудуем зону безопасности, парковку и автобусную остановку. Предусмотрено освещение и благоустройство. Предстоит много работы», – рассказал глава Пскова.

В первую очередь специалисты будут менять водопроводные трубы и переустраивать инженерные сети. Окончание работ запланировано на 20 ноября, уточнил Борис Елкин.

«Благодарю за поддержку проекта губернатора Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака. Очевидно, что Псков не осилил бы такой объект без помощи областного и федерального центров», – заключил он.

В ноябре стало известно, что в проекте федерального бюджета защитили финансирование трёх объектов в Псковской области, среди которых была реконструкция площади у аэропорта и капитальный ремонт улицы Германа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2024

В Псковском планетарии рядом с чёрной дырой появилась Луна
30 января 2024

Первый тур премии «Народное признание» завершится 31 января
30 января 2024

Выставка, посвящённая деятельности Псковского археологического общества, откроется в музее
30 января 2024

49% псковских декретниц уже сейчас готовы выйти на работу при условии сохранения выплат на ребёнка
29 января 2024

Знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе
29 января 2024

Усовершенствовать учебную инфраструктуру двух учреждений профобразования Псковской и Витебской областей планируют в рамках Союзного государства
29 января 2024

Подготовлен проект реставрации самого большого собора на территории Псково-Печерского монастыря
29 января 2024

Открытый кинопоказ фильма «Вызов» состоялся в региональном штабе общественной поддержки Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...