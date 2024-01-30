Схему движения возле аэропорта Пскова изменят
О том, как будет проходить капитальный ремонт улицы Германа в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Капитальный ремонт улицы Германа – один из масштабных дорожных проектов этого года. Помимо самой улицы он включает площадь аэропорта и Островский переулок», – отметил Борис Елкин.
По его словам, основная задача, из-за которой делается ремонт, – увеличить пропускную способность подъезда к аэропорту, обеспечив при этом безопасность движения автомобилей, автобусов и пешеходов.
«Для этого поменяем схему движения: въезд на площадь – по улице Германа, выезд – по Островскому переулку. Улицы станут односторонними. Это позволит сделать по обеим сторонам дорог комфортные тротуары. На привокзальной площади оборудуем зону безопасности, парковку и автобусную остановку. Предусмотрено освещение и благоустройство. Предстоит много работы», – рассказал глава Пскова.
В первую очередь специалисты будут менять водопроводные трубы и переустраивать инженерные сети. Окончание работ запланировано на 20 ноября, уточнил Борис Елкин.
«Благодарю за поддержку проекта губернатора Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака. Очевидно, что Псков не осилил бы такой объект без помощи областного и федерального центров», – заключил он.
В ноябре стало известно, что в проекте федерального бюджета защитили финансирование трёх объектов в Псковской области, среди которых была реконструкция площади у аэропорта и капитальный ремонт улицы Германа.
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