15 великолучан примут участие в первенстве России по стрельбе из лука

11:01, 30 января 2024, ПАИ

15 великолучан примут участие в первенстве России по стрельбе из лука, которое проходит в Орле с 30 января по 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Российский федерации стрельбы из лука.

В соревнованиях по классическому луку среди девушек до 18 лет от Великих Лук выступят Диана Ващенко, Алиса Корнилова и Кристина Снеткова. В этой же возрастной категории среди юношей Псковскую область представят Александр Дунаев, Григорий Курбатов и Даниель Петрайтис.

В блочном луке среди юношей до 18 лет посоревнуются Александр Чернецов, Кирилл Горский и Никита Панов, а среди юниоров до 21 года Владимир Фазанов, Игорь Николаев и Илья Силаев. Среди юниорок до 21 года за медали будут биться великолучане Елена Захаренкова, Кристина Ковалёва и Милана Мурзина.

Всего в соревнованиях примут участие 550 спортсменов из 42 регионов России. Сегодня у лучников состоится пристрелка, а завтра стартуют квалификационные раунды.

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