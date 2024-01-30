Великолучанка чуть не лишилась квартиры из-за долгов

11:49, 30 января 2024, ПАИ

Жительница Великих Лук могла лишиться квартиры из-за долгов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

У женщины был долг в размере более 320 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на деньги должника, а также запрет на совершение действий по регистрации. Кроме того, у женщины арестовали квартиру.

Чтобы её квартиру не продали на торгах, великолучанка сразу погасила всю задолженность.