Великолучанка чуть не лишилась квартиры из-за долгов
Жительница Великих Лук могла лишиться квартиры из-за долгов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
У женщины был долг в размере более 320 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на деньги должника, а также запрет на совершение действий по регистрации. Кроме того, у женщины арестовали квартиру.
Чтобы её квартиру не продали на торгах, великолучанка сразу погасила всю задолженность.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 января 2024
Гражданина Таджикистана принудительно выдворят из России по решению великолукского суда