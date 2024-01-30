В добрые руки: собаки из закрывающегося гдовского приюта

14:52, 30 января 2024, ПАИ

В Псковской области функционирует 11 приютов для безнадзорных животных. Некоторые из них – небольшие частные организации, существующие на деньги основателя и неравнодушных граждан и не имеющие официального статуса. Гдовский приют «Вторая жизнь» – как раз один из таких.

Приют был создан в 2018 году, когда в Гдове сложилась действительно тяжёлая ситуация из-за расплодившихся бездомных собак. Бытовые вопросы со строительством, кормёжка, содержание и лечение собак требует огромных затрат. Основательница волонтёрского проекта Валентина Данкова более пяти лет самостоятельно поднимала приют, стараясь решить проблему с бездомными животными в Гдовском районе. Помогали ей и неравнодушные гдовичи, кто продуктами для животных, кто физически – убирая территорию.

Однако продолжать полноценно заниматься приютом Валентине больше не позволяет здоровье. Поэтому было принято решение о закрытии приюта. «Всё это время я сама возила собак на кастрацию, лечила их, кормила. Оплачивала это, работая на двух работах, плюс подработки, вот и подвело здоровье», – объясняет гдовичка.

В новом выпуске рубрики «В добрые руки» расскажем о собаках, живущих в приюте «Вторая жизнь». Сейчас своего хозяина тут ждут 12 четвероногих. У каждого из них свой характер, свои предпочтения, но все они готовы подарить свою любовь и верность человеку взамен на крышу над головой и миску с едой.

Летом в приюте поселился новый жилец – пёс Мишка. Очень активный и весёлый товарищ, любящий бегать, прыгать, играть и купаться. Ещё не так давно у Мишки был дом и любимые хозяева. И он бы так и жил со своей семьёй, но судьба распорядилась иначе – летом хозяина не стало. Его супруга, женщина в возрасте, управиться с молодой и активной собакой не смогла.

«Ещё не так давно у него был дом и любимые хозяева. Ещё щенком от бродячей жизни его уберёг наш земляк Юрий Журавлёв. Около четырёх лет пёс охранял территорию и был настоящим верным другом, а как иначе – собаки по-другому не могут. Мишка – товарищ компанейский. А как он любит путешествовать на автомобиле!» – рассказывают о нём корреспонденты районной газеты «Гдовская заря».



Фото: Ирина Стулова



Фото: Группа приюта «Вторая жизнь»



Фото: Группа приюта «Вторая жизнь»



Фото: Ирина Стулова







Красавица Лиза живёт в приюте уже не первый год. Предположительно, раньше она была домашней, но потом надоела хозяевам и была выброшена на трассе.

Какое-то время собака жила в деревне Залахтовье, но не смогла ужиться с местными жителями из-за трепетной любви к курам. Лиза – фенотип хаски. Привита и стерилизована. Очень ласковая и игривая, будет хорошим другом для активных людей.

Ещё один обитатель приюта – Милаха. Молодой и активной собачке около пяти лет. Она готова к переезду: стерилизована, привита, обработана от паразитов.

Милаха очень настороженно относится к чужим людям, поэтому к ней придётся какое-то время искать подход. Но если вы завоюете её доверие, то более ласкового и преданного друга не найдёте, обещают в приюте.



Фото: Ирина Стулова



Фото: Ирина Стулова



Фото: Ирина Стулова







Очень хочет поскорее стать домашним небольшой пёс по кличке Эдик. Неизвестно, по какой причине он стал бездомным, но точно не из-за плохого характера.

Приезжайте посмотреть на этого паренька. Возможно, именно он станет вашим верным спутником. Кастрирован, привит.

Бон – пёс с очень непростым характером и сложным прошлым. К нему надо найти подход, тогда он станет верным другом и защитником. Отдаётся исключительно в семью без детей и других животных. Лучшим вариантом для него будет жизнь в частном доме с понимающим и терпеливым человеком.

Есть в приюте ещё один «овчаристый» подопечный по кличке Рекс. В приюте отмечают, что это очень добродушный и неконфликтный парень, ориентирован на человека. Очень смышлёный, знает несколько команд.

Будущему хозяину стоит учесть, что несмотря на то, что во время лечения пёс жил в квартире с кошками, он не очень хорошо с ними ладит.



Фото: Группа приюта «Вторая жизнь»



Фото: Группа приюта «Вторая жизнь»



Фото: Группа приюта «Вторая жизнь»



Фото: Группа приюта «Вторая жизнь»







Поскорее хочет найти своего человека Дружок. Ему примерно семь лет. Очень игривый, будет хорошим другом и охранником. Кастрирован, привит.

Также ищут свой дом крупная тёмно-рыжая короткошёрстная собака по кличке Злюка, похожая на лайку Малышка, небольшая пугливая собака по кличке Молли, а также дворняги Малыш и Боня, брат и сестра. Поближе познакомиться с ними можно, приехав в приют.

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Несмотря на то что приют закрыт и не принимает новых постояльцев, здесь будут рады помощи с уборкой территории, выгулом собак и финансовой поддержке обитателей, которые ещё не нашли себе постоянный дом.

Отметим, что все подопечные приюта, кроме Малыша и Бони, кастрированы и привиты. По всем вопросам, связанным с пристройством, можно обращаться по телефону 8-900-999-32-90 после 18:00 (Валентина).

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