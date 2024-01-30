Псковичи примут участие в международных соревнованиях по волейболу «Кубок дружбы»

11:53, 30 января 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения, под руководством Сергея Иванова примут участие в международных соревнованиях по волейболу «Кубок дружбы», которые пройдут с 19 по 25 февраля в Новосибирске. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил Сергей Иванов.

В соревнованиях среди юношей примут участие 16 команд из девяти регионов России, а также Китая, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.

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