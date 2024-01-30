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Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате в Санкт-Петербурге

Псковичи стали победителями и призёрами всероссийских и межрегиональных соревнований по карате «Невский факел», посвящённых 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Старты прошли в Санкт-Петербурге 27 и 28 января. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате в Санкт-Петербурге. Фото предоставил Антон Потебня

В соревнованиях приняли участие более 1 400 участников из 30 регионов России. Каратисты соревновались в категориях индивидуальное и командное кумите, а также индивидуальное ката и ката-группа.

Первое место соревнований среди мужчин взял пскович Исфандияр Нуритдинов. Давид Волин стал серебряным призёром в возрастной группе шести-семи лет. Бронзу в турнире среди девочек восьми-девяти лет взяла Ева Решетникова.

  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате в Санкт-Петербурге
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате в Санкт-Петербурге
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате в Санкт-Петербурге
    Фото: Антон Потебня

Антон Потебня сообщил, что прошедшие соревнования являются одним из этапов подготовки к чемпионату и первенству Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в апреле.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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