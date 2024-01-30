Частный приют для собак «Вторая жизнь» закрылся в Гдове

14:57, 30 января 2024, ПАИ

Частный приют для собак «Вторая жизнь» закрылся в Гдове, сообщила ПАИ основательница волонтёрского проекта Валентина Данкова.

Приют был создан в апреле 2018 года, когда в Гдове сложилась действительно тяжёлая ситуация из-за расплодившихся бездомных собак. «Люди детей боялись выпускать на улицу из-за бродячих агрессоров. Одни предлагали травить, другие отстреливать. Родителей можно понять, но разве это выход?» – рассказывала в интервью газете «Гдовская заря» Валентина Данкова.

Без малого шесть лет женщина самостоятельно решала вопросы со строительством, кормёжкой, лечением и содержанием животных. Помогали ей и неравнодушные местные жители и дачники: кто продуктами и необходимой амуницией для животных, кто физически – убирая территорию. Бывало, поступала помощь от местной школы и детских садов, рассказала основательница приюта.

«Сейчас я сильно болею, ухаживать за собаками больше не могу, очень тяжело физически. Всё это время я сама возила собак на кастрацию, лечила их, кормила, оплачивала это, работая на двух работах, плюс подработки. Вот и подвело здоровье», – отметила женщина.

За несколько лет маленькому частному приюту удалось сделать чудо более чем для полусотни животных, найдя им любящих хозяев. На данный момент в приюте остаются 12 собак, которым нужно как можно скорее найти новый дом. Подробнее о подопечных приюта можно узнать в материале ПАИ.