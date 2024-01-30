Довольствие свыше 200 тысяч рублей предлагают псковичам на службе в воинских частях Росгвардии

14:10, 30 января 2024, ПАИ

В Псковской области проводится отбор мужчин для прохождения службы в воинских частях Росгвардии, дислоцирующихся в новых субъектах Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Денежное довольствие от 207 тысяч рублей.



Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, дом 77. Подробности можно узнать по телефонам: 8112-73-43-13, 8112-22-09-13 (круглосуточно).