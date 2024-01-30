Новый томограф закупят для Псковской областной больницы

15:16, 30 января 2024, ПАИ

Новый магнитно-резонансный томограф закупят в этом году для Псковской областной клинической больницы, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ во вторник, 30 января.

«У нас было обращение населения по поводу МРТ. У нас в детской областной больнице хороший и современный аппарат, как и КТ-аппарат. А в областной больнице взрослой аппарат уже амортизирован. Сейчас он ещё, правда, работает», – отметила Марина Гаращенко.

Комитет по здравоохранению советует директорам медучреждений, где возникают перебои в работе техники, заключать договора с теми организациями, где есть нужная аппаратура. «Например, в детской больнице, где универсальный аппарат, мы просто выделяем время для взрослых пациентов. Либо можно заключать договора с другими медицинскими организациями», – отметила она.