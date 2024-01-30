15 автобусов пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса»
Семь автобусов марки НефАЗ и восемь автобусов марки КАвЗ пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса» сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.
Автобусы были закуплены при поддержке Правительства РФ. В рамках выделенных средств в 2023 году была осуществлена закупка 47 автобусов. В текущем году проходит их поставка в регион.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел автобусы и оценил их оснащение и комфортабельность.
Автобусы приспособлены для слабовидящих людей, отметил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.
По словам руководителя «Псковпассажиравтотранса» Юрия Михайлова, благодаря поставкам в регион автобусов, которые закупили в 2023 году, автопарк предприятия обновится на 14 %.
Напомним, что в конце декабря 2023 года автопарк «Псковпассажиравтотранса» пополнили 12 автобусов.
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