15 автобусов пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса»

16:06, 30 января 2024, ПАИ

Семь автобусов марки НефАЗ и восемь автобусов марки КАвЗ пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса» сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Автобусы были закуплены при поддержке Правительства РФ. В рамках выделенных средств в 2023 году была осуществлена закупка 47 автобусов. В текущем году проходит их поставка в регион.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел автобусы и оценил их оснащение и комфортабельность.

Автобусы приспособлены для слабовидящих людей, отметил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

По словам руководителя «Псковпассажиравтотранса» Юрия Михайлова, благодаря поставкам в регион автобусов, которые закупили в 2023 году, автопарк предприятия обновится на 14 %.

Напомним, что в конце декабря 2023 года автопарк «Псковпассажиравтотранса» пополнили 12 автобусов.