Псковичи завоевали 14 наград на соревнованиях по кикбоксингу в Санкт-Петербурге

16:29, 30 января 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», завоевали 14 наград на соревнованиях по кикбоксингу K1XPRO Junior, которые прошли в Санкт-Петербурге 28 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Псковские спортсмены сумели завоевать шесть золотых наград. Первые места заняли Тимур Шапорец, Акбер Керимов, Арсений Павлов, Николай Дмитриев, Ярослав Греков и Егор Крайнов.

Серебро соревнований досталось Ратмиру Баринову, Никите Ефимову, Арслану Тляканову, Льву Иванову, Роману Горскому, Александру Крайнову и Аркадию Сангалову.

Единственная бронза турнира среди псковичей досталась Илье Уварову.

Тренируются спортсмены под руководством Ивана Жаворонкова.

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