Более 450 псковичей претендуют на участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

19:11, 30 января 2024, ПАИ

Более 450 жителей Псковской области претендуют на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт в Сочи на территории образовательного центра «Сириус». Об этом рассказала начальник отдела международных отношений и молодёжных проектов Центра молодёжи и общественных инициатив Ирина Сергеева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Желающие подавали заявки, после было несколько конкурсных отборов. Участникам нужно было предоставить своё портфолио, написать эссе на одну из предложенных тем и обязательно снять видеовизитку. Сейчас конкурсные работы оценивает федеральная дирекция.

Более 450 заявок было подано только участниками от 18 до 35 лет. «Несовершеннолетние подавали заявки отдельно, у них такие же испытания были, если не ошибаюсь, их было больше 200», – подчеркнула Ирина Сергеева.

По её словам, молодёжь стремится попасть на этот фестиваль из-за больших возможностей, которые он открывает. «Это международный фестиваль, это намного больше возможностей», – заметила Ирина Сергеева.

Как уточнила Ирина Сергеева, в видеовизитке нужно было рассказать, что участник может предложить этому фестивалю. «Это обмен опытом, поиск возможностей, себя», – заметила Ирина Сергеева.

На этом фестивале достаточно сложный процесс одобрения заявок, так как все этапы проходят серьёзный процесс проверки. Поэтому пока что неизвестно точное количество участников из Псковской области, заключила Ирина Сергеева.

Отметим, Всемирный фестиваль молодёжи состоится на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта. В нём примет участие активная молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет.

Участников со всего мира ждёт образовательная, культурная и деловая программа. В России фестиваль проходит уже в третий раз. В нём примут участие более 20 тысяч российских и иностранных молодых людей из сфер бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.