12 псковичей примут участие во всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

17:21, 30 января 2024, ПАИ

12 псковичей примут участие во Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Звёзды Балтики» среди юношей и девушек, а также в этапе Кубка России среди мужчин и женщин. Старты пройдут в Выборге в Ленинградской области с 1 по 4 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Федерации рукопашного боя Псковской области Дина Дымова.

В турнирах примут участие более 400 спортсменов из 23 регионов России.

На всероссийских соревнованиях Псковскую область представят восемь юных бойцов, в числе которых Евгений Артамонов, Максим Евдокимов, Кирилл Кондрашов, Максим Кузь, Маргарита Николаева, Анна Сергеева, Кирилл Сыров и Тимофей Шапкин.

В этапе Кубка России примут участие Александр Абрамов, Михаил Кузнецов, Камиль Омаров и Владислав Писцов.

Тренируют спортсменов Владимир Евдокимов и Рафаэль Керимов.

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