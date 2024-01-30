Межрегиональные соревнования по кудо пройдут в Пскове

17:10, 30 января 2024, ПАИ

Межрегиональные соревнования по кудо «День воинской славы России», посвящённые 81-й годовщине победы в Сталинградской битве, пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 3 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

В соревнованиях примут участие около 300 участников из Псковской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

Псковскую область в соревнованиях представят 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор и Порхова.

Бойцы разыграют 52 комплекта наград.

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