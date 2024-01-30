Логистический комплекс Wildberries построят в Ленинградской области
Первый распределительный центр маркетплейса Wildberries построят в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
Соглашение о строительстве логистического комплекса заключено между Александром Дрозденко и владелицей маркетплейса Татьяной Бакальчук в здании правительства Ленинградской области в Санкт-Петербурге.
Стоимость строительства первого распределительного центра маркетплейса оценили в 9,5 миллиарда рублей. Комплекс появится в индустриальном парке М-10 городского поселения Красный Бор. Работы завершатся к концу 2025 года. Площадь здания составит 154 тысячи квадратных метров. Здесь будет создано 7,5 тысячи рабочих мест.
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