Логистический комплекс Wildberries построят в Ленинградской области

17:41, 30 января 2024, ПАИ

Первый распределительный центр маркетплейса Wildberries построят в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.

Соглашение о строительстве логистического комплекса заключено между Александром Дрозденко и владелицей маркетплейса Татьяной Бакальчук в здании правительства Ленинградской области в Санкт-Петербурге.

Стоимость строительства первого распределительного центра маркетплейса оценили в 9,5 миллиарда рублей. Комплекс появится в индустриальном парке М-10 городского поселения Красный Бор. Работы завершатся к концу 2025 года. Площадь здания составит 154 тысячи квадратных метров. Здесь будет создано 7,5 тысячи рабочих мест.