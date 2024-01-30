Жителя Пыталовского района лишили свободы за угон автомобиля и повторное вождение в нетрезвом виде

18:18, 30 января 2024, ПАИ

Жителя Пыталовского района осудили за угон автомобиля и вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

16 сентября 2023 года 29-летний житель Пыталовского района, ранее уже привлечённый к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вновь был пойман нетрезвым за рулём на автодороге «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок». Выяснилось также, что автомобиль марки «ВАЗ-2107», которым управлял мужчина, он угнал у своего знакомого.

Пыталовский районный суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на семь месяцев с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года.