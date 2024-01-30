Итоги конкурса детских рисунков «Блокада Ленинграда» подвели в псковском следственном управлении
Итоги конкурса детских рисунков «Блокада Ленинграда» подвели в Следственном управлении СК России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
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Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области
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Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области
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Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области
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Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области
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Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области
В конкурсе приняли участие дети сотрудников следственного управления и воспитанники подшефного детского дома в Пскове. Основной целью творческого соревнования стало воспитание патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения.
Победителями и призёрами конкурса стали ученик МБОУ ПИЛГ Демьян Черноусов, ученик МБОУ «Гимназия № 29» Никита Мостовой, ученица МАОУ «Гуманитарный лицей» Алиса Першина и ученик МБОУ ЦО ППК «Школа № 25» Пётр Федюнин.
Участников конкурса торжественного наградили почётными грамотами. Лучшие работы будут представлены на выставке, организованной в здании Следственного управления СК России по Псковской области.
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Итоги конкурса детских рисунков «Блокада Ленинграда» подвели в псковском следственном управлении
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