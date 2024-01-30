Итоги конкурса детских рисунков «Блокада Ленинграда» подвели в псковском следственном управлении

19:30, 30 января 2024, ПАИ

Итоги конкурса детских рисунков «Блокада Ленинграда» подвели в Следственном управлении СК России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области









В конкурсе приняли участие дети сотрудников следственного управления и воспитанники подшефного детского дома в Пскове. Основной целью творческого соревнования стало воспитание патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения.

Победителями и призёрами конкурса стали ученик МБОУ ПИЛГ Демьян Черноусов, ученик МБОУ «Гимназия № 29» Никита Мостовой, ученица МАОУ «Гуманитарный лицей» Алиса Першина и ученик МБОУ ЦО ППК «Школа № 25» Пётр Федюнин.

Участников конкурса торжественного наградили почётными грамотами. Лучшие работы будут представлены на выставке, организованной в здании Следственного управления СК России по Псковской области.