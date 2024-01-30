Пскович угрожал сотруднику магазина ножом из-за бутылки спиртного

20:11, 30 января 2024, ПАИ

Псковича осудят за вооружённый разбой, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в продуктовом магазине мужчина спрятал бутылку спиртного под куртку и попытался пронести её через кассу, но был остановлен сотрудником магазина. После этого пскович достал раскладной нож и начал угрожать сотруднику, после чего скрылся с места преступления с похищенным алкоголем.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части второй статьи 162 УК РФ (разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.