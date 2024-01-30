Детсадовцы из Пыталово помогли упаковать коробки с гуманитарной помощью для бойцов СВО

22:46, 30 января 2024, ПАИ

Волонтёрский отряд «Добрые ладошки» детского сада № 7 «Дружба» в Пыталово побывал в ресурсном центре. Воспитанники вместе с воспитателями пришли помочь координатором народного движения «Пыталово своих не бросает» упаковать коробки с гуманитарной помощью и клеить на них опознавательные наклейки, пишет газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



































Юным волонтёрам также рассказали, чем занимаются в ресурсном центре, как проводится сбор помощи бойцам СВО, что приносят жители для отправки.

Затем детям раздали наклейки и объяснили, как их нужно клеить. Следил за процессом и помогал воспитанникам детсада активист народного движения Дмитрий Ершов.

Отмечается, что волонтёрский отряд пришёл не с пустыми руками: воспитанники принесли продукты и вещи для участников спецоперации, а также нарисовали для них открытки. Сотрудники детского сада, в свою очередь, передали денежные средства, собранные родителями и педагогами учреждения.