Детсадовцы из Пыталово помогли упаковать коробки с гуманитарной помощью для бойцов СВО
Волонтёрский отряд «Добрые ладошки» детского сада № 7 «Дружба» в Пыталово побывал в ресурсном центре. Воспитанники вместе с воспитателями пришли помочь координатором народного движения «Пыталово своих не бросает» упаковать коробки с гуманитарной помощью и клеить на них опознавательные наклейки, пишет газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
Юным волонтёрам также рассказали, чем занимаются в ресурсном центре, как проводится сбор помощи бойцам СВО, что приносят жители для отправки.
Затем детям раздали наклейки и объяснили, как их нужно клеить. Следил за процессом и помогал воспитанникам детсада активист народного движения Дмитрий Ершов.
Отмечается, что волонтёрский отряд пришёл не с пустыми руками: воспитанники принесли продукты и вещи для участников спецоперации, а также нарисовали для них открытки. Сотрудники детского сада, в свою очередь, передали денежные средства, собранные родителями и педагогами учреждения.
Детсадовцы из Пыталово помогли упаковать коробки с гуманитарной помощью для бойцов СВО
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