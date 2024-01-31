Афанасьев день наступил по народному календарю
Святителя Афанасия Великого, почитаемого как борца за чистоту православного вероучения, вспоминают православные христиане 31 января, пишет calend.ru.
На Руси в этот день отмечали Афанасьев день. Как правило, 31 января выдавалось морозным и холодным. Отсюда пошло ещё одно название праздника – Афанасий-ломонос. Ломоносом на Руси называли сильные морозы. Сохранились и соответствующие поговорки: «Пришел Афанасий-ломонос — береги щёки и нос», «Не страшен мороз, когда укрыт нос».
В последний день января крестьяне обращали пристальное внимание на погоду. Так, безоблачное небо в полдень сулило раннюю весну, а вот вьюга говорила о затяжной зиме. Если же видели летающие вокруг деревни стаи ворон, знали, что это к морозам.
Также в этот день из домов изгоняли нечистую силу. Для этого мужики брали кнуты и ходили с ними по селу, колотя при этом по стенам домов и амбаров. Крестьяне верили, что таким образом они пугают злых духов.
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